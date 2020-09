Alkolenker kollidiert mit Moped: Bursche (16) tot

Ein 16 Jahre alter Mopedlenker ist in der Nacht auf Freitag in der Obersteiermark bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Bursche war gegen einen Klein-Lkw geprallt und in eine Wiese geschleudert worden. Der Lenker (36) des Klein-Lkw begann noch mit Reanimationsmaßnahmen, die von einem Notarzt fortgesetzt wurden - jedoch vergeblich. Beim 36-Jährigen wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt.