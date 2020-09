Martyrium nach Spinnenbiss

Gegen halb drei Uhr in der Nacht riss ein heftiger Schmerz Leopoldine K. in Breitenau, Bezirk Neunkirchen, aus dem Schlaf. „Mein Ringfinger an der linken Hand stach und brannte fürchterlich. Eine große Spinne hatte mich gebissen“, so die Frau. Am Notruf empfahl man ihr, rasch das nächste Spital aufzusuchen. Dort begutachtete eine Ärztin den schmerzenden Finger. K.: „Sie meinte nur, dass es in Österreich keine giftigen Spinnen gebe und ich mir etwas aus der Apotheke holen solle, wenn sich mein Zustand nicht bessert.“ Damit sei die Behandlung abgeschlossen gewesen.