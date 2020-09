Heimspiel in Quali! Machbare Aufgabe für den LASK

Auf den TSV Hartberg würde im Fall eines Aufstiegs am 17. September gegen Gliwice in der zweiten Quali-Runde ein harter Gegner warten. Auswärts ginge es für die Oststeirer dann entweder gegen den IFK Göteborg oder den FC Kopenhagen. Nach der dritten Quali-Runde geht es im Play-off am 1. Oktober um einen Platz in der Gruppenphase der Europa League. Dafür fix qualifiziert ist nach dem dritten Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison der WAC.