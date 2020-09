Grausig! Coach prügelt Fußballer am Platz halb tot

Gewalt auf Fußball-Plätzen gehört auch in unseren Breiten bereits viel zu oft zum Alltag - dass ein Nachwuchsfußballer in einem Land wie Deutschland von einem gegnerischen Trainer nicht nur einfach geschlagen, sondern sogar halb tot geprügelt wird, zeugt dann aber doch von einer unfassbaren Eskalation! In Nürnberg kommt es in dieser schockierenden Causa derzeit zu einem Prozess ...