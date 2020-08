Corona-Wirbel um Cup-Spiel! Sturm Graz verärgert

„Gesundheitsministerium overruled die Stadt Graz“, heißt es in einer Aussendung von Bundesligist Sturm Graz am Donnerstagabend. Hintergrund: Die Steirer dürfen im Heimspiel der Auftaktrunde des österreichischen Fußball-Cups am Freitag gegen SV Innsbruck nun doch nur die per Verordnung festgeschriebenen 1250 Zuschauer ins Stadion lassen und nicht die geplanten und von der Stadt zugelassenen 7200 Besucher.