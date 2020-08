Schulstart - eine finanzielle Belastung?

In den kommenden Wochen ist es wieder soweit - für Österreichs Schüler und Schülerinnen beginnt nach den Sommerferien wieder der Ernst des Lebens. Was manche Kinder schon seit Generationen nicht gerade mit Vorfreude erfüllt, ist auch für die Eltern nicht immer ganz einfach - abgesehen davon, dass einiges an Organisation auf sie zukommt, bringt der Schulstart der Kinder manchmal auch finanzielle Sorgen mit sich. Schultaschen, Federpennale, Turnbeutel - alles Dinge, die ganz schön ins Geld gehen können. Wir wollen von Ihnen wissen: Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht? Haben Sie Tipps für Familien und Kinder, für die die Schule wieder anfängt?