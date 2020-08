Covid-19: Masken, Rauchverbot und Zwangsquarantäne

3. Schweiz: Aus Schengen- und einigen Drittstaaten wie Neuseeland und Australien ist die Einreise kein Problem. Wer sich in den 14 Tagen vor der Einreise allerdings in Regionen aufgehalten hat, die als Risikogebiet gelten, muss zehn Tage in Quarantäne - etwa Luxemburg, Festland-Spanien, die USA und Serbien. Die Durchreise mit dem Auto ist erlaubt - im Notfall sogar das Übernachten. In Öffis (auch Seilbahnen) und in vielen Kantonen auch in Geschäften gilt Maskenpflicht. Die meisten Restaurants, Museen und Nachtclubs haben schon wieder geöffnet.