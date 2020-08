Marquez-Bruder: „Marc leidet mehr als ich!“

„Mein Bruder leidet zu Hause vor dem Fernseher sicher mehr als ich hier auf dem Motorrad“, lächelt Alex Márquez. Aktuell trennen die beiden Benzin-Brüder 1681 Kilometer. Superstar Marc muss die Rennen in Spielberg nach seinem Oberarmbruch im spanischen Cervera verfolgen, MotoGP-Neuling Alex kämpft in der Steiermark um den Anschluss an die Weltspitze.