90-Jähriger in Horn als Exhibitionist ausgeforscht

Die zur Last gelegten Taten trugen sich am 13. Juli (zweimal) und am 31. Juli jeweils um die Mittagszeit zu, wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch berichtete. Der 90-Jährige soll in einem Super- und einem Drogeriemarkt der Waldviertler Bezirksstadt Horn sein Unwesen getrieben haben.