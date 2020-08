Tuchel macht‘s gegen Nagelsmann locker vom Hocker

Bei einem 3:0-Sieg muss man den Unterschied zwischen zwei Trainern eigentlich nicht erklären, aber die Taktik von Thomas Tuchel im Halbfinale gegen RB Leipzig hatte etwas Besonderes: Und zwar das Mittelfeld. Dort standen zwei Abräumer, Ander Herrera (Ex-Bilbao und Ex-Manchester-United) und Leandro Paredes (Ex-Zenit), mit denen man nicht in der Anfangself gerechnet hatte. Und in einem 40 Meter Bereich räumten die beiden alles ab, was ihnen in die Nähe kam. Und so war RB im Angriff und Mittelfeld chancenlos.