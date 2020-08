TikTok muss Daten von US-Nutzern aufgeben

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die Video-App TikTok und ihren chinesischen Mutterkonzern Bytedance. Trump ordnete am Wochenende an, dass sich Bytedance binnen drei Monaten von allen Daten von Nutzern in den Vereinigten Staaten trennen müsse. Auch dürfe Bytedance in den USA danach kein Eigentum mehr besitzen, das für den Betrieb von TikTok genutzt werde. Die Frist kann einmal um bis zu 30 Tage verlängert werden. Die Verfügung setzt damit einen engeren Zeitrahmen für die laufenden Verhandlungen über einen Verkauf des US-Geschäfts von TikTok.