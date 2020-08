Schaub-Zukunft: ÖFB-Kicker „in der Warteschleife“

Was Köln-Sportboss Horst Heldt nicht bestätigt. Ein Verein sei aber an Schaub dran. Das Problem: „Der interessierte Klub tut sich schwer - wie so viele. Deswegen gibt es keine neuen Entwicklungen. Ich habe heute noch mal mit dem Berater gesprochen, alle warten“ erklärt Heldt gegenüber dem „Express“.