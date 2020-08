Nächste Top-Spielerin pfeift auf Start bei US Open

Auch die Tennis-Weltranglisten-Achte Belinda Bencic verzichtet auf eine Teilnahme an den US Open. „Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, die US-Turniere in New York auszulassen, und werde kommenden Monat in Rom wieder auf die Tour zurückkehren“, schrieb die 23-jährige Schweizerin am Samstag auf Twitter.