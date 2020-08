Blümel: Österreich unter Top 3 beim Wiederaufbau

Steuern sparen durch sofortigen Verlustrücktrag

Eine dieser Entlastungmaßnahmen ist der Verlustrücktrag. Mit der am Montag in Begutachtung gehenden Verordnung können betriebliche Verluste aus dem Corona-Jahr in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro in das Jahr 2019, in bestimmten Fällen sogar 2018, rückgetragen werden. „Dadurch wird die Steuerlast für die guten Vorjahresergebnisse sofort gesenkt und den Unternehmen Liquidität zu Verfügung gestellt“, sagte Blümel. Ein entsprechender Antrag könne ab Inkrafttreten der Verordnung Mitte September gestellt werden.