Ex-Weltmeister in Superbike-WM schwer gestürzt

Der zweifache Weltmeister war am Samstag in der letzten Runde des Rennens nach einer Berührung mit einem Konkurrenten in die Streckenbegrenzung gekracht. Cortese duellierte sich mit Ducati-Pilot Leandro Mercado um Platz 16 und verlor dabei die Kontrolle über seine Kawasaki. Die TV-Kameras hatten den Zwischenfall nicht eingefangen.