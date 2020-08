Volksschule in Flammen: Großeinsatz in Tirol

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Freitag in Kappl im Tiroler Oberland! In einem Müllraum der örtlichen Volksschule war gegen 3 Uhr ein Brand ausgebrochen, der sich folglich auf die hölzerne Außenfassade ausbreitete. Weit über 100 Florianijünger kämpften gegen die Flammen an.