„Nacht der Schande“: Klagenfurt legt Protest ein!

Die Liga hatte am Montag nach einer diesbezüglichen Auswertung der Spielbewertungen keine untypischen Aufstellungen im Laufe einer Meisterschaftssaison festgestellt. Eine Regel-Änderung wurde nach den „Torlawinen“ aber angeregt. „Um dem in Zukunft bestmöglich entgegen zu wirken, werden wir uns in einem ersten Schritt dafür einsetzen, in der Tabellenreihung die direkten Duelle der Tordifferenz vorzuziehen“, erläuterte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer am Montag.