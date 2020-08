NHL: Tor und Sieg! Grabner und Raffl jubeln

Für Michael Grabner und Michael Raffl haben die aufgrund der Coronakrise modifizierten Play-offs der National Hockey League mit je einem Tor und Sieg nach Wunsch begonnen. Grabner traf beim 4:3-Erfolg seiner Arizona Coyotes gegen die Nashville Predators am Sonntag in der 37. Minute zum 4:1, Raffl brachte die Philadelphia Flyers beim 4:1 gegen die Boston Bruins in der 26. Minute mit 1:0 in Front.