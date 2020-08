Salzburg ist im Festspiele- statt im Corona-Fieber

In einem normalen Jahr gibt ein Festspielgast 319 Euro am Tag aus. Darauf hofft Salzburgs Wirtschaft natürlich auch heuer. Juwelier Gilbert Thöress: „Es waren schon welche da. Sie kaufen von einem Mozartmanschettenknopf für 300 Euro bis hin zu einem Collier für 30.000 Euro alles.“ Auch Salzburgs Hoteliers wollen profitieren. „Derzeit liegt ihre Auslastung bei rund 40 Prozent. Wir hoffen in den kommenden Tagen auf über 50 Prozent“, so Herbert Brugger von der Tourismus Salzburg GmbH. Und: Festspielgäste bleiben im Schnitt sechs Tage lang. Ein normaler Tourist 1,7 Tage.