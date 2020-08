Teplitz und Karlsbad: Auf Beethovens Spuren

Unser Thermalium hätte auch Beethoven beruhigt: So wirbt Teplitz, Tschechiens ältestes Kurbad, 250 Jahre nach der Geburt des großen Komponisten mit seinem heuer weltweit besonders gefeierten Gast und spielt damit auf dessen legendäres Treffen mit Johann Wolfgang von Goethe an. 1812 kam es beim Spaziergang der beiden Titanen im Kurpark des damals höchst mondänen „Klein-Paris“ genannten Teplitz zum Eklat, weil der hitzköpfige Beethoven Kaiserin Ludowika nicht ehrerbietig Platz machte und dem höflichen Dichterfürsten „zu großes Behagen an der Hofluft“ vorwarf. Die beiden trafen einander nie wieder ...