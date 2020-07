Beate Schrott klare Hürden-Siegerin in Regensburg!

In den Frauen-Sprints verfehlte Alexandra Toth über 100 m als Sechste in 11,64 ihre in Eisenstadt aufgestellte Jahresbestzeit nur um eine Hundertstel. Da sie das Meeting in Regensburg für kleine technische Änderungen in ihrem Lauf nahm, war sie recht zufrieden. Erst recht Magdalena Lindner, die als Siegerin des B-Finals ihre persönliche Bestzeit auf schon 11,76 steigerte. Tags zuvor hatte Österreichs Top-Läuferin Julia Mayer die traditionelle "Laufnacht" zu einer starken Formüberprüfung genutzt! Nach einem fünfwöchigen Höhentrainingslager lief sie am frühen Abend bei ausgezeichneten Bedingungen im "Stadion am Weinweg" die 5000 m als Dritte in 16:33,24 Minuten.