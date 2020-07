Interessiert sich Klopp für diesen Türkei-Star?

Liverpool könnte in den nächsten Tagen seinen Innenverteidiger Dejan Lovren (31) für etwa 12 Mio. Euro an den frischgebackenen russischen Double-Sieger Zenit Sankt Petersburg abgeben. Kabak könnte seinen Platz einnehmen, schreibt die „Bild“-Zeitung, die von Klopps Interesse für den jungen Türken berichtet. Kabak kam im Oktober noch wegen eines Militär-Grußes in die Schlagzeilen (unten im Bild).