Anschober: „Maßnahmen wichtig wie am ersten Tag“

Ein Grund zur Verzweiflung sei das aber nicht: „Wir haben bereits unglaublich viel gelernt“, erklärte der Gesundheitsminister. Man sei in einer „viel besseren Lage“ als noch im März. „Wir hatten mit unseren Maßnahmen schon einmal Erfolg“, mahnte Anschober, die Vorschriften und Empfehlungen weiterhin zu beachten. „Die Maßnahmen sind so wichtig wie am ersten Tag der Pandemiebekämpfung“, so der grüne Politiker. August und September seien noch die Monate, wo Stabilisierung angestrebt werde - die „große Herausforderung“ folge dann im Herbst.