„King James“ vermisst Mutter während Quarantäne!

Basketball-Superstar LeBron James hat während der langen Saisonpause in der NBA und den Wochen in Quarantäne bei sich zu Hause wegen der Coronavirus-Pandemie seine Mutter vermisst. „Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meine Mutter für so eine lange Zeit nicht gesehen habe“, betonte der 35-Jährige NBA-Profi von den Los Angeles Lakers am Montag (Ortszeit).