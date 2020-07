Bregenzerwälder ist neuer FIS-Renndirektor

Am 31. Juli feiert Klaus Waldner seinen 40. Geburtstag - Tags darauf wird er in seinem bisherigen Job als Polizist karenziert und tritt seine Stelle als neuer FIS-Renndirektor Cross an. Mit viel Enthusiasmus will der gebürtige Bregenzerwälder die nächsten Entwicklungsschritte einer der spannendsten Skisportarten vorantreiben. Etwa mit Events wie im Montafon.