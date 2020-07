An juckender Haut ist oft „Sonnenallergie“ schuld

So ein schöner Urlaubstag unter blauem Himmel! Am Abend trübt sich die Stimmung jedoch, als am Körper plötzlich ein Ausschlag auftritt. Vor allem das Dekolleté und der obere Rücken jucken quälend. Reagiert die Haut bei Sonnenbestrahlung, besonders an einem der ersten Ferientage, auf einmal mit starkem Juckreiz, Bläschenbildung und Rötung, könnte das an einer so genannten Sonnenallergie liegen. „Bei diesem Beschwerdebild handelt es sich nicht im klassischen Sinne um eine Allergie, also eine Überreaktion des Immunsystems, sondern vielmehr um eine Überempfindlichkeit auf UV-Strahlung“, erklärt MR Prim. Dr. Werner Saxinger, Leiter der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Dermatologie und Angiologie, Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ). Oft handelt es sich bei diesen Erscheinungen um die „polymorphe Lichtdermatose“, deren Ursachen nicht genau geklärt sind. Diese betrifft oft hellhäutige, eher jüngere Frauen. „Die auftretenden Rötungen und juckenden Bläschen werden in der Regel mit entzündungshemmenden Cremen und Antihistaminika behandelt“, erklärt der Dermatologe. Sie sollten in der Reiseapotheke nicht fehlen. Auch Kühlen hilft.