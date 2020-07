BMW iX3: Der Vollstromer, der aus China kommt

Von der Philosophie, Elektroautos wie den i3 grundlegend anders als konventionell angetriebene Pkw zu konstruieren, ist BMW abgerückt. Der erste Vollblutstromer der Marke nach dem Paradigmenwechsel heißt iX3 und ist, wie der Modellname schon sagt, die Elektroversion des SUVs X3. Im Sommer startet der Münchener Autobauer in Kooperation mit Brilliance die Produktion des E-Modells in Shenyang für den Weltmarkt. Zunächst werden erste Kunden in China beliefert, im März 2021 geht es dann auch in Österreich los.