Vojta lief großartige Bestzeit: „War einfach geil“

Nummer sieben in Europa

Der Düsseldorfer Max Thorwirth und Andi Vojta lieferten sich auf dem Leichtathletik-Zentrum ein packendes Duell. Die Zuschauer standen auf der Laufbahn nah an den Läufern, feuerten sie super an. So trieben die beiden einander zu den starken Zeiten, womit sie in der aktuellen europäischen Jahresbestenliste den sechsten und siebenten Platz einnehmen. Diese Bestenliste wird vom Noreweger Henrik Ingrebrigtsen in 13:19,65 angeführt.