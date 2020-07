Virus beschert Pinzgau große Araber-Lücke

„In Zell am See sind keine arabischen Gästen mehr“, berichtet Wilfried Holleis, Hotelier im Grand Hotel, das die Araber als liebstes Domizil entdeckten. Bis zu 300 Gäste waren zuletzt in den stärksten Wochen Ende Juli und Anfang August zu Gast. Das Bild verhüllter Frauen polarisierte zu Beginn an der Esplanade am Zeller See. Zuletzt kamen auch moderne Schichten, Honeymooner, junge, weltoffene Paare