Straka startet als 18. ins PGA-Turnier in Ohio

Golf-Profi Sepp Straka ist mit Platz 18 in das PGA-Tour-Turnier in Dublin im US-Bundesstaat Ohio gestartet. Der Österreicher schrieb am Donnerstag mit einer 69er-Runde auf dem Par-72-Kurs an, sieben Birdies standen zwei Bogeys und ein Doppel-Bogey gegenüber.