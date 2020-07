Moschee-Pläne: Russen verteidigen die Hagia Sophia

Erdogan will angeblich am 15. Juli dort beten

Um die Gültigkeit dieses Beschlusses des damaligen Ministerrats geht es nun vor dem türkischen Gericht. Anhänger der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP fordern seit Langem, die Hagia Sophia wieder in eine Moschee umzuwandeln. Angeblich möchte Präsident Erdogan am Jahrestag des vereitelten Putsches am 15. Juli dort beten.