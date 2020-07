Uber verspeist US-Essenslieferanten Postmates

Der Deutsche Bastian Lehmann gründete Postmates 2011 in San Francisco. Bei der letzten Finanzierungsrunde im September war das Unternehmen, das in 4200 US-Städten aktiv ist, mit 2,4 Milliarden Dollar bewertet worden. Lehmann sagte nun, der Deal ermögliche weiteres Wachstum. Uber will den Kaufpreis komplett in eigenen Aktien zahlen.