Randalierender Schwarzfahrer mit Taser gestoppt

Ein Schwarzfahrer hat am Donnerstagnachmittag in Graz drei Polizisten verletzt, er wurde festgenommen. Kontrolleure der Graz Linien hatten die Beamten zu Hilfe gerufen, weil der Mann sie mit einer Schere bedroht hatte. Erst nach Einsatz eines Tasers konnte der 48-Jährige fixiert werden, wie die Landespolizeidirektion in der Nacht auf Freitag mitteilte.