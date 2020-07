Vier positive Fälle bei Italiens Ski-Nationalteam?

„Schon in Quarantäne“

Alle Infizierten müssen sich daheim in Quarantäne begeben. Als Vorsichtsmaßnahme seien die Trainingskurse der Weltcup- und Europacupteams der Damen und Herren, an denen unter anderem die Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Brignone (oben im Bild) teilnahm, abgebrochen worden, verlautete der nationale Skiverband FISI am Montag. Die Namen der Betroffenen wurden nicht bekanntgegeben.