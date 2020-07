Hier ist Lorenzos neues 500.000-Euro-Spielzeug

Das neue Spielzeug von Jorge Lorenzo hat einen V12-Motor mit 770 Pferdestärke. Der Sportwagen schafft gut und gerne eine Geschwindigkeit von 350 km/h. Gefallen fand der Mann aus Mallorca an dem Auto, als er auf Besuch in der Lamborghini-Fabrik in Sant Agata (Modena) war (nur ein Kilometer von der Ducati-Fabrik entfernt). Der Geschäftsführer von Lamborghini, Stefano Domenicalli, fragte ihn über eine mögliche Rückkehr in den Moto-GP-Sport.