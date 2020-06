Hoeneß traut den Bayern jetzt sogar das Triple zu

„Wenn unsere Mannschaft die Form konservieren kann, haben wir eine gute Chance“, so der Ehrenpräsident. Man müsse im Verein „Mannschaft und Trainer sehr dankbar sein, dass sie die Fahne so hochgehalten haben in schwierigen Zeiten“, so Hoeneß. Das bislang einzige Triple gewannen die Bayern übrigens unter Trainer Jupp Heynckes 2013.