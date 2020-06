Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Tirol

Sieben Verletzte und drei beteiligte Fahrzeuge, so die Bilanz eines fehlgeschlagenen Überholmanövers am Sonntagvormittag in Jenbach. Ein 41-Jähriger Tiroler Pkw-Lenker streifte zunächst seitlich das Auto eines 45-jährigen Landsmannes. Der 41-Jährige musste ausweichen und prallte gegen die Leitschiene. Dann überschlug sich der Pkw und krachte gegen den Wagen eines 25-Jährigen.