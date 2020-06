Verizon schließt sich Boykott gegen Facebook an

Mit dem Telekommunikationskonzern Verizon schließt sich ein weiteres Unternehmen der Initiative „Stop Hate For Profit“ gegen Facebooks Umgang mit rassistischen, hetzerischen und manipulativen Inhalten an und setzt bis auf Weiteres seine Werbung auf dem sozialen Netzwerk aus. Dies werde so lange geschehen bis Facebook eine „akzeptable Lösung“ vorweisen könne, so Verizon.