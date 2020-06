„Trainerentscheidung als Schritt in Neustart“

Andreas Schicker: „Mit voller Energie sind wir als Verein im vergangenen Sommer gemeinsam mit Nestor El Maestro in die neue Saison gestartet. Nach wie vor bin ich überzeugt, dass Nestor ein guter Trainer ist. Leider ist es uns in der gesamten Saison nicht gelungen Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Gerade die Bilanz gegen die größeren Teams der Liga ist nicht zufriedenstellend. Das haben wir in der Meisterrunde zu spüren bekommen. Ich wünsche Nestor auf seinem weiteren Karriereweg alles Gute, sowie möglichst viele Erfolge. Wir werden uns nun in der Bestellung eines neuen Trainerteams Zeit nehmen, um den richtigen Kandidaten für eine langfristige Entwicklung, zu finden.“