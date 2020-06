Im Etablissement gehen die Rotlichter wieder an

Keine Gesundheitstests während Lockdown

„Spätestens seit Anfang Mai bieten viele meiner Kolleginnen wieder ihre Dienste an. Ob in Privatwohnungen oder auf Parkplätzen - man findet Mittel und Wege.“ Was die Prostituierte aber vor allem aus Sicht der Kunden nicht verstehen kann. „Abgesehen von Corona: Während des Lockdowns wurden auch die verpflichtenden Gesundheitstests für Frauen nicht durchgeführt“, so ihr Vorwurf. Risiken, die Freier aber eingehen. Sie zahlen sogar mehr, um nicht verhüten zu müssen.