Leichtfertige Bullen verschenken Heimsieg über WAC

Okugawa besorgt schnelle Führung

Milos Jojic hatte in den ersten sechs Minuten zwei Chancen. Der Serbe scheiterte zunächst an Cican Stankovic (3.) und visierte das Gehäuse dann noch einmal an (6.). Salzburgs Defensive offenbarte dabei Fehler in der Zuordnung. Der Meister nahm das Heft dann jedoch in die Hand. Die Angriffe rollten zunehmend Richtung Alexander Kofler. Der WAC-Torhüter erwischte wieder einen guten Tag, musste aber in der 19. Minute erstmals hinter sich greifen. Salzburg lancierte nach einem Ballgewinn in der eigenen Spielhälfte einen Gegenangriff über den schnellen Hwang, der Okugawa ideal einsetzte. Der Japaner verwertete abgebrüht.