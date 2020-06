120 Mio.! Chelsea will Juve Ronaldo abluchsen

Laut „Marca“ soll auch schon die Summe bekannt sein, für die der fünffache Fußballer des Jahres seinen Standort wechseln soll. Im Sommer soll er für 120 Millionen Euro nach London kommen, da der russische Eigentümer Roman Abramowitsch wieder groß in die Mannschaft investiert. Das muss er auch, Ronaldo hat in Turin noch einen Vertrag bis 2022. Allerdings soll Juve wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sein. Chelsea anscheinend nicht...