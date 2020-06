Erster Doppelsieg für Ilzer - Spannung im Keller

Bakis am Abstellgleis?

So hätte die Admira „big points“ machen können, Morten Hjulmand scheiterte beim 1:1 gegen Altach mit einem späten Elfmeter (84.) aber an Gäste-Keeper Martin Kobras. Ernst Baumeister wollte mit Blick auf die Tabelle aber keine Panik aufkommen lassen. „In ein, zwei Runden kann das wieder anders ausschauen. Ich sehe das nicht so negativ, auch wenn man nicht Letzter sein will“, meinte Admiras Sportdirektor. Den Verzicht auf Sinan Bakis - mit elf Saisontoren Admiras bei weitem bester Torschütze - spielten die Verantwortlichen herunter. „Ich war zuletzt mit seiner Leistung unzufrieden“, so Trainer Zvonimir Soldo. Bakis dürfte auch die Reise nach Vorarlberg nicht mitmachen.