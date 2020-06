Prix Ars Electronica für Hongkongs Protestbewegung

Die Online-Jurys seien „ausgezeichnet gelungen, obwohl mehr Arbeit damit verbunden war“, sprach Ars-Electronica-Leiter Gerfried Stocker in einer Pressekonferenz am Montag in Linz die Zeitunterschiede von Los Angeles bis Seoul und damit verbundene Sitzungen um sechs Uhr früh bzw. zwei Uhr in der Nacht an. „Beim Festival wollen wir so viele Projekte wie möglich nach Linz holen“, versprach Stocker.