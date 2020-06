Von Austrias Wunderkind zu Sturm-Co-Trainer

Besagte Texte waren wohl auch das Ende einer vielveprechenden Laufbahn. denn Wiener Neustadt war seine erste Station als Profi. Nikon El Maestro ist 1993 in Beograd geboren. Als er neun Jahre alt war, zog sein Vater aus beruflichen Gründen nach Wien. Er spielte in der Jugend bei West Ham, bei Austria, bei Schalke und beim FC Valencia. Als Profi kam er dann zu Wiener Neustadt, spielte bei Ujpest und bei Nyiregyhaza in Ungarn. Mit 24 beendete er seine Spielerkarriere. Seidem arbeitet er als Co-Trainer an der Seite seines Bruders Nestor.