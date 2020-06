Lindner-Klub verbessert sich auf Relegationsplatz

Robert Zulj kam mit dem VfL Bochum zu einem 2:0 beim VfL Osnabrück (Lukas Gugganig spielte durch/Eigentor in der 22. Minute). Der 1. FC Heidenheim gewann mit dem in der 70. Minute ausgetauschten Konstantin Kerschbaumer daheim gegen Jahn Regensburg 4:1 und liegt einen Punkt hinter dem Dritten Stuttgart, der erst am Sonntag in Karlsruhe im Einsatz ist.