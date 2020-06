Brückeneinsturz: Wohl Statik-Problem als Auslöser

Baugleiche Brücke weiter gesperrt

Aus „heutiger Sicht“ müsse auch die zweite baugleiche Brücke auf der Umfahrung weiterhin für den Baustellenverkehr gesperrt bleiben, teilte der niederösterreichische Straßendienst mit. In diesem Fall werde ein Sanierungskonzept erstellt. Alle weiteren Brücken an der neuen Umfahrung Wieselburg seien in Ordnung, wurde betont.