F1-Legende opfert Ferrari für Karriere des Sohnes

Von 1989 bis 2001 gab Alesi in der Formel 1 Gas. Jetzt musste der Franzose tief in die Tasche greifen. „Ich bin sehr, sehr traurig darüber, weil ich ein ehemaliger Formel-1-Fahrer bin, Beziehungen habe - und trotzdem meinen Ferrari F40 verkaufen musste, damit mein Sohn das Budget hat, um in der Formel 2 zu fahren“, schildert Alesi bei Sky Sports. „Und warum? Weil es fast unmöglich ist, Sponsoren zu finden.“