Auto stürzte in Schlucht - Lenker in Lebensgefahr

Fürchterlicher Unfall in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) am Donnerstag: Aus unbekannter Ursache war der Pkw eines Ehepaares von der Straße abgekommen, das Fahrzeug rutschte über steiles Gelände ab und landete in einer Schlucht. Der Lenker (69) wurde dabei lebensgefährlich verletzt, seine Gattin (65) schwer.