Matthias Mayer: Seine Triumphe und die Vogelgrippe

Auch Mayer erkrankte wenige Tage nach seinem Triumph in Kitzbühel schwer. Nicht an Corona. Aber ebenfalls an einem Virus, das die Medizin lange Zeit vor ziemliche Rätsel gestellt hatte. An der Vogelgrippe. Aber in der Öffentlichkeit sprach er nur über Fieber und Halsweh. Weil Jammern nie seins war.